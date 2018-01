Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Arda Turan iddialarına yanıt veren Orman, "Arda Turan çok sevdiğimiz bir oyuncu, şahsen de tanırım. Pırlanta gibi çocuktur Arda, çok popüler. Kıymetli bir oyuncu, kazanılması lazım, pozitifim. Hiç düşünmeden isteyeceğim oyuncudur. Mantıklı hareket ediyoruz ama şu an gündemimizde değil" dedi.



Demba Ba ile ilgili de konuşan Orman, "Demba Ba da ailemizin bir parçasıdır. Uzun süreli bir sakatlık geçirdi. Sakatlığı nüksetti yoksa Demba Ba ile başlardık. Sakatlığının son durumunu bilmiyoruz, raporlara bakıp karar vereceğiz. Duygusal olamayız, şampiyonluk istiyoruz" dedi.



"TOSİC KALACAK''

''Taraftarımız bize güvensin, elimizden geleni yapacağız. Tosic ailemezin parçası olduğunu göstermiş bir isim. 15 Temmuz'da tankın önüne çıkması bizden olduğunu gösteriyor. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok.''



"TRANSFERİN ZORA GİRMEMESİ İÇİN KONUŞMUYORUM"

''Futbolcu satmayı daha çok seviyorum ama önceliğim başarı. Vida, zamanında çok yüksek bedellerle uğraştığımız bir oyuncuydu. Ekonomik olarak çok uygun bir transfer oldu. İmzalamadığım kontratları transferin zora girmemesi için konuşmuyorum.''



RONALDO'YA 'COME TO BEŞİKTAŞ'

Kime 'Come to Beşiktaş' demek istediği sorulan Fikret Orman, "Vida'nın transferinden çok mutluyum, çok yüksek bedeller vardı ancak sabrettik ve şu anda bu durumdayız, düşük bir maliyete transferi gerçekleştirdik. Çok beğendiğimiz oyuncular var ancak burları söylediğimiz zaman maliyetler çok yükselecek. Aklımdan geçen çok oyuncu var. Cristiano Ronaldo'ya 'Come to Beşiktaş' demek isteriz ama orada Quaresma var, ben ne yapayım" ifadelerini kullandı.