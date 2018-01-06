Efsaneler bir bir dönüyor!

CİMBOM'da 4. FatihTerim döneminin başlamasınınardından efsane isimler birbir Florya'ya geri dönüyor...Hasan Şaş, Claudio Taffarelve Ümit Davala'nın Terim'inyardımcıları olmasının ardındanHamit Altıntop ve JohanElmander'in teknik heyete katılmasıan meselesi. Hamit'inardından Elmander de dün futbolubıraktığını açıkladı. Öteyandan Terim'le Florya'da görüşenNecati ve Gökhan Zanise futbolcu-rakip izleme komitesindeyer alacak.
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