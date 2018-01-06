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Efsaneler bir bir dönüyor!

Hamit’ten sonra Elmander de dün futbolu bıraktığını açıkladı. Terim’le Florya’da görüşen Necati ve ise futbolcu-rakip izleme komitesinde yer alacak

Efsaneler bir bir dönüyor!
CİMBOM'da 4. Fatih Terim döneminin başlamasının ardından efsane isimler bir bir Florya'ya geri dönüyor... Hasan Şaş, Claudio Taffarel ve Ümit Davala'nın Terim'in yardımcıları olmasının ardından Hamit Altıntop ve Johan Elmander'in teknik heyete katılması an meselesi. Hamit'in ardından Elmander de dün futbolu bıraktığını açıkladı. Öte yandan Terim'le Florya'da görüşen Necati ve Gökhan Zan ise futbolcu-rakip izleme komitesinde yer alacak.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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