Efsaneler bir bir dönüyor!

CİMBOM'da 4. Fatih Terim döneminin başlamasının ardından efsane isimler bir bir Florya'ya geri dönüyor... Hasan Şaş, Claudio Taffarel ve Ümit Davala'nın Terim'in yardımcıları olmasının ardından Hamit Altıntop ve Johan Elmander'in teknik heyete katılması an meselesi. Hamit'in ardından Elmander de dün futbolu bıraktığını açıkladı. Öte yandan Terim'le Florya'da görüşen Necati ve Gökhan Zan ise futbolcu-rakip izleme komitesinde yer alacak.