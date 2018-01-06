Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının hazırlıklarına başladı.
Çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, kamp öncesi hacamat yaptırdı.
Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının hazırlıklarına başladı.
Çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, kamp öncesi hacamat yaptırdı.
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