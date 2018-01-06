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Ozan Tufan, Galatasaray'a...


​Fenerbahçe'de Antalya kampına götürülmeyen ve kendisine kulüp bulması bildirilen Ozan Tufan, Galatasaray ile yakınlaşmaya başladı.
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 12:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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aman GS ye gelmesin de nereye giderse gitsin 5-6 milyon eu verilir mi fb den kovulan adama

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cevapla 06.01.2018 13:18
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