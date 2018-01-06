Ozan Tufan, Galatasaray'a...

Fenerbahçe'de Antalya kampına götürülmeyen ve kendisine kulüp bulması bildirilen Ozan Tufan, Galatasaray ile yakınlaşmaya başladı.
Fenerbahçe'de Antalya kampına götürülmeyen ve kendisine kulüp bulması bildirilen Ozan Tufan, Galatasaray ile yakınlaşmaya başladı.
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aman GS ye gelmesin de nereye giderse gitsin 5-6 milyon eu verilir mi fb den kovulan adama
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