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'ın kaza gecesinden yeni görüntüler

İstanbul Sarıyer'de otomobiliyle takla atarak ölümden dönen Trabzonsporlu 'ın kazadan önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Burak Yılmaz kazaya böyle gitti

Ünlü futbolcu , geçtiğimiz ay Sarıyer'de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle takla atarak trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 10:34
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