Ünlü futbolcu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay Sarıyer'de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle takla atarak trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü.
Burak Yılmaz'ın kaza gecesinden yeni görüntüler
İstanbul Sarıyer'de otomobiliyle takla atarak ölümden dönen Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın kazadan önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler: Burak Yılmaz , acun ılıcalı , selçuk inan
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