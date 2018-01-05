Terim'in rüyası! Galatasaray'da hedef sambacı

Galatasaray transfer için kolları sıvarken taraftarları coşturacak bir haber geldi. Yeniden başkanlığa adaylığını koyan ve bu sezon mutlaka şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Dursun Özbek'in hem taraftarları hem de teknik direktör Fatih Terim'i mutlu edecek bir oyuncu almak istediği ve Başkanın ajandasındaki sürpriz isim ise Bernard olduğu öğrenildi. Bir süredir İstanbul'a gelip giden Brezilyalı yıldızın babasıyla görüşmeler yapan Başkan Özbek'in, olumlu yanıt aldığı belirtiliyor.