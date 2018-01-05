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Terim'in rüyası! Galatasaray'da hedef sambacı

Galatasaray transfer için kolları sıvarken taraftarları coşturacak bir haber geldi. Yeniden başkanlığa adaylığını koyan ve bu sezon mutlaka şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Dursun Özbek'in hem taraftarları hem de teknik direktör 'i mutlu edecek bir oyuncu almak istediği ve Başkanın ajandasındaki sürpriz isim ise olduğu öğrenildi. Bir süredir İstanbul'a gelip giden Brezilyalı yıldızın babasıyla görüşmeler yapan Başkan Özbek'in, olumlu yanıt aldığı belirtiliyor.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 09:44
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sevdam tr sevdam tr

bu adam gsyi bitirecek

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cevapla 05.01.2018 11:18
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