Sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra Nice'ın yolunu tutan Hollandalı yıldızın yeni adresinin Katar olduğu iddia edildi.
Sneijder'de anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Etiketler: Wesley Sneijder
Sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra Nice'ın yolunu tutan Hollandalı yıldızın yeni adresinin Katar olduğu iddia edildi.
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