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Sneijder'de anlaşma tamam! İşte yeni takımı

Sneijderde anlaşma tamam! İşte yeni takımı

Sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra Nice'ın yolunu tutan Hollandalı yıldızın yeni adresinin Katar olduğu iddia edildi.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 10:34
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