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'da! Anlaşma sağlandı

'ın Karabükspor'dan renklerine kattığı Iasmin , 'a kiralık olarak gönderildi.

Latovlevici Sivassporda! Anlaşma sağlandı

'da beklenen performansı ortaya koyamayan , Süper Lig ekiplerinden 'a kiralandı. Galatasaray'ın sezon başında Kardemir Karabükspor'dan kiraladığı Latovlevıcı, ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyecek.

Rumen futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla ligde 8 maça çıktı ve sadece 1 asist yapabildi..

Beklenen performansı ortaya koyamayan 31 yaşındaki futbolcu, zaman zaman sarı kırmızılı taraftarların protestosuna maruz kalmıştı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 21:08
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