Galatasaray'da beklenen performansı ortaya koyamayan Latovlevici, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a kiralandı. Galatasaray'ın sezon başında Kardemir Karabükspor'dan kiraladığı Latovlevıcı, ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyecek.





Rumen futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla ligde 8 maça çıktı ve sadece 1 asist yapabildi..

Beklenen performansı ortaya koyamayan 31 yaşındaki futbolcu, zaman zaman sarı kırmızılı taraftarların protestosuna maruz kalmıştı.



