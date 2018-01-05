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'un çıkacağı ilk maç belli oldu

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu , bugün sağlık kontrolünden geçti.

Cenk Tosunun çıkacağı ilk maç belli oldu

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü 'un transferi tamamlandı. Golcü oyuncu Everton için sağlık kontrollerinden geçti. Ancak Cenk, resmi işlemleri yetişmediği için 'la bu akşam oynanacak kupa maçında kadroda yer alamayacak.

26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor..

BU AKŞAM 20'DE İMZA TÖRENİ
İngiliz kulübü Everton'a 27 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun yeni kulübüne imzayı bugün atıyor. Bu akşam Liverpool'a gidecek Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 4.5 yıllığına Everton'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Everton, transfer ücretinin 25 milyon eurosunu peşin ödeyecek. Kalan 2 milyon euro milli oyuncunun performansına bağlı olarak ödenecek.

REKOR TRANSFER
3 yıl önce Gaziantep'ten bedelsiz gelen Cenk Tosun, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirirken; Türk futbol tarihine de geçti. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Roma'ya 15 milyon Euro'ya giden Cengiz Ünder'i geçti ve 'den en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu oldu.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 18:07
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