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İşte 'in yeni takımı

Türk teknik adam Bülent Uygun'un görev yaptığı ekibi Al Gharafa, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley 'i transfer ettiğini duyurdu.

İşte Sneijderin yeni takımı

ekibi El-Gharafa, Hollandalı futbolcu Wesley 'i transfer ettiklerini açıkladı.

Katar temsilcisinin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Sneijder'in El-Gharafa'ya katılacağını haber vermekten mutluluk duyarız. Taraftarlarımıza yeni yıl hediyesi olsun." ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getiren Katar temsilcisi, 12 Ocakta deplasmanda El-Ahli takımıyla karşılaşacak.

Ligde 11 haftada 11 puan toplayan El-Gharafa, 7. sırada yer alıyor.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 20:13
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