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G.Saray'a gelmek için futbolu bıraktı! İşte o isim

İsveç'te Orgyrte forması giyen 'ın eski futbolcusu , futbolu bıraktığını açıkladı.

G.Saraya gelmek için futbolu bıraktı! İşte o isim

İsveçli yıldız oyuncu yaptığı kısa açıklamada ''Artık gelecek nesillere şans vermem gerektiğini düşünüyorum. Uzun ve muhteşem bir kariyerim oldu. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Elmander'in 'da 'in yardımcılığına gelmesi bekleniyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, , ve Taffarel'in teknik ekibine dahil etmişti. Taraftarın çok sevdiği Elmander'in de bu ekibe dahil olacağı konuşuluyor.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 15:00
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