Arjantin basınında yer alan habere göre; Mas, Boca Juniors ile sözleşme imzaladı. Başarılı sol bek, Julio Buffarini ve Wanchope Ábila'nın ardından Boca'nın 3. transferi oldu.

Boca Juniors'un, 2.3 milyon dolar karşılığında Trabzonspor'dqan transfer ettiği Emmanuel Mas'ın sağlık kontrolünden de geçtiği vurgulandı.



TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın transferi konusunda Boca Juniors ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Bordo-mavililer'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Club Atletico Boca Juniors, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-EUR ödeyecektir.

Ayrıca, oyuncumuz alacaklarının 100.000.-EUR'luk kısmından feragat etmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.