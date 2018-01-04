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'da flaş ayrılık! Mas imzayı attı

'da ile yollar ayrıldı. Arjantinli oyuncu 'a imza attı!

Trabzonsporda flaş ayrılık!

Arjantin basınında yer alan habere göre; Mas, ile sözleşme imzaladı. Başarılı sol bek, Julio Buffarini ve Wanchope Ábila'nın ardından Boca'nın 3. i oldu.

Boca Juniors'un, 2.3 milyon dolar karşılığında 'dqan transfer ettiği 'ın sağlık kontrolünden de geçtiği vurgulandı.

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ
Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın transferi konusunda Boca Juniors ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Bordo-mavililer'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Club Atletico Boca Juniors, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-EUR ödeyecektir.

Ayrıca, oyuncumuz alacaklarının 100.000.-EUR'luk kısmından feragat etmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 20:24
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