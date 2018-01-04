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Orkan Konya yolcusu

Yeşil-Beyazlılar, için ’a kiralama teklifi yaptı

Orkan Konya yolcusu
Özellikle Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Orkan Çınar, Konya yolunda... Yeşil-Beyazlılar, genç yıldız için Beşiktaş'a 6 aylık kiralama teklifi yaptı. Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar da teklifi doğruladı. Siyah-Beyazlı yönetim konuyu teknik direktör Şenol Güneş'le masaya yatıracak. Güneş onay verirse Orkan kiralanacak.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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