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Lawrence’ten yeşil ışık

Kolombiyalı sol bek Trabzon Uzungöl’ün fotoğrafını, “Türkiye ne güzel. Umarım ziyaret ederim” notuyla paylaştı

Lawrence’ten yeşil ışık
Fırtına'nın Mas'ın gitmesi durumunda sol bek alternatifleri arasında yer alan , Twitter'dan Trabzon Uzungöl'ün fotoğrafını, "Türkiye ne güzel ülke. Umarım ziyaret ederim" notuyla paylaştı. Bu ifadeler "Lawrence Trabzonspor'a yakın" şeklinde yorumlandı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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