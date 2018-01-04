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'de deprem! İki milli yıldız kadro dışı

'de Antalya kampı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin sorunlu golcüsü 'nin yanı sıra genç futbolcu da kadroya alınmadı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 11:10
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