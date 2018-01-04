Fenerbahçe'de Antalya kampı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin sorunlu golcüsü Robin van Persie'nin yanı sıra genç futbolcu Ozan Tufan da kadroya alınmadı.
Fenerbahçe'de Antalya kampı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin sorunlu golcüsü Robin van Persie'nin yanı sıra genç futbolcu Ozan Tufan da kadroya alınmadı.
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