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Türk sporunun devleri batıyor!

Türk sporunun devleri batıyor!

Kulüplerin mali kongrelerinde açıklanan bilançoları ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan bildirimlere göre, 4 kulübün toplam borcu 7 milyar 172 milyon 845 bin 333 liraya ulaştı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 13:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sevdam tr sevdam tr

bu terimi neye getirdiniz gene anlamis deyilim gene bir suru tranfere para yatirdi yarisinida cebe indiriyor milli takimda basarili olmadi orayi yedi simdi gsyi yiyecek yazin bunlari

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 17:45
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