Kulüplerin mali kongrelerinde açıklanan bilançoları ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan bildirimlere göre, 4 kulübün toplam borcu 7 milyar 172 milyon 845 bin 333 liraya ulaştı.
Türk sporunun devleri batıyor!
Etiketler: süper lig , Galatasaray , Trabzonspor , Beşiktaş , Fenerbahçe , borç , TFF
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bu terimi neye getirdiniz gene anlamis deyilim gene bir suru tranfere para yatirdi yarisinida cebe indiriyor milli takimda basarili olmadi orayi yedi simdi gsyi yiyecek yazin bunlari
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