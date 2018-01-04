Fatih Terim efsaneleri topluyor! İki isim daha...

Levent Şahin ve Taffarel'den sonra Hasan Şaş ve Ümit Davala da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığına getirildi.
Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Taffarel'in ''Nerede kalmıştık'' paylaşımı sonrası Şaş'ın yaptığı bu paylaşım da taraftarlar tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.
Fatih Terim'in bu isimler dışında Gökhan Zan, Necati Ateş, Johan Elmander ve Hamit Altıntop ile de temas halinde olduğu ve geniş bir ekiple çalışmak istediği öğrenildi.
KAP'A BİLDİRİLDİ!
Galatasaray, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi..
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