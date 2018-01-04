Futbolda gözler onlarda

Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında Manchester United'dan Zlatan Ibrahimovic, Juan Mata, Marouane Fellaini, Arsenal'dan Mesut Özil, Alexis Sanchez, Juventus'tan Giorgio Chiellini, Kwadwo Asamoah, Bayern Münih'ten Franck Ribery, Arjen Robben, Liverpool'dan Emre Can, Nice'ten Mario Balotelli, Paris Saint-Germain'den (PSG) Hatem Ben Arfa gibi birçok önemli isim yer alıyor.

KULÜPLER FUTBOLCULARLA ÖN ANLAŞMA İMZALAYABİLİYOR

Kulüpler, Bosman kuralları gereği sözleşme bitiş tarihinin 6 ay öncesinden futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor.

Gelecek yıl için transfer planlamaları kapsamında kulüpler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcularla şimdiden anlaşma imkanına sahip.

EN DEĞERLİLERİ MESUT ÖZİL VE SANCHEZ

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde sezon sonu serbest kalacak futbolcular arasında Arsenal'dan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Şilili Alexis Sanchez, en değerli isimler olarak dikkati çekti.

Sezon başından bu yana Arsenal'dan ayrılıp ayrılmayacakları tartışma konusu olan iki futbolcudan Sanchez'in 70, Mesut Özil'in 50 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.

İki ismin ardından sezon sonu takımından ayrılabilecek en değerli isimler, 40 milyon avro değerle Schalke 04'ten Leon Goretzka, 35 milyon avro değerle Lazio'dan Stefan de Vrij, 30'ar milyon avro değerle Manchester United'dan Juan Mata ve Ander Herrera ile 25 milyon avro değerle Everton'dan Ross Barkley olarak göze çarpıyor.

IBRAHİMOVİC, RİBERY, ROBBEN SEZON SONU SERBEST KALABİLİR

İsveçli Zlatan Ibrahimovic, Fransız Franck Ribery ve Hollandalı Arjen Robben, ilerlemiş yaşlarına rağmen birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

Bayern Münih'ten Robben 9 milyon, Ribery 5 milyon, son dönemde yaşadığı sakatlıklar yüzünden istenen seviyeye gelemeyen Manchester Unitedlı Ibrahimovic ise 7 milyon avro piyasa değeriyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında ön plana çıkıyor.

ADLARI TÜRK KULÜPLERİYLE ANILANLAR

Türk kulüplerinin ilgilendiği iddia edilen Belçikalı Marouane Fellaini, Ganalı Kwadwo Asamoah ve Fransız Hatem Ben Arfa, yeni sözleşme imzalanmadığı takdirde sezonun bitmesiyle takımlarından ayrılacak.

Transfer döneminde Manchester United'dan Fellaini'nin Beşiktaş, PSG'den Ben Arfa'nın Fenerbahçe ve Juventus'tan Asamoah'ın Galatasaray ile uzun süre adı anıldı.

Bu sezon Juventus'ta yedek kalan Asamoah 12,5 milyon, sakatlığı yüzünden birçok maçı kaçıran Fellaini 12 milyon, PSG'de kadro dışı bırakılan Ben Arfa ise 10 milyon avro piyasa değeriyle dikkati çekiyor.

Öte yandan Beşiktaş'tan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup ve Fenerbahçe'den Hollandalı Robin van Persie de sözleşmesi sezon sonunda bitecek önemli oyuncular arasında yer alıyor.