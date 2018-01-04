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Daha çok çalışacağız

Teknik Direktörü , Antalya kampında işi çok kısa tutuyor. Genç hoca, futbolcuları “2. devre işimiz daha zor olacak. Çok çalışmazsak canımız yanar” diye uyardı

Daha çok çalışacağız
Süper Lig'de ilk yarının en flaş takımlarından biri olan Göztepe'de ikinci yarı hazırlıkları sürüyor... Antalya'da yapılan çalışmalarda teknik direktör Tamer Tuna futbolcularına ciddi uyarılarda bulunuyor. Genç hocanın, "2. devre işimiz daha zor olacak. Bulunduğumuz yeri korumalı veya daha yukarılara çıkmalıyız. Çok çalışmazsak canımız yanar" dediği öğrenildi. Öte yandan takımdan gönderilmesi gündeme gelen Schwechlen, Emrecan, Segbefia, Ghilas ve Ömer'in belirsizlikten dolayı huzursuz olduğu ifade ediliyor. Tamer Tuna'nın oyuncularını transfer söylentilerinden uzak tutmaya çalıştığı vurgulandı. Genç teknik adamın ayrıca yönetimden en az 3 transfer istediği de kaydedildi.


KAMPIN EN HIRSLISI ADAMA TRAORE
Sakatlığı nedeniyle ligin son 3 haftasında forma giyemeyen Adama Traore kampın en hırslı ismi olarak dikkat çekiyor. Fildişili yıldız, "Çok daha iyi bir şekilde döneceğim" diye konuştu.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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