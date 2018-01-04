Daha çok çalışacağız

Süper Lig'de ilk yarının en flaş takımlarından biri olan Göztepe'de ikinci yarı hazırlıkları sürüyor... Antalya'da yapılan çalışmalarda teknik direktör Tamer Tuna futbolcularına ciddi uyarılarda bulunuyor. Genç hocanın, "2. devre işimiz daha zor olacak. Bulunduğumuz yeri korumalı veya daha yukarılara çıkmalıyız. Çok çalışmazsak canımız yanar" dediği öğrenildi. Öte yandan takımdan gönderilmesi gündeme gelen Schwechlen, Emrecan, Segbefia,Ghilas ve Ömer'in belirsizlikten dolayı huzursuz olduğu ifade ediliyor. Tamer Tuna'nın oyuncularını transfer söylentilerinden uzak tutmaya çalıştığı vurgulandı. Genç teknik adamın ayrıca yönetimden en az 3transfer istediği de kaydedildi.
KAMPIN EN HIRSLISIADAMA TRAORE
Sakatlığı nedeniyle ligin son 3 haftasında forma giyemeyen Adama Traore kampın en hırslı ismi olarak dikkat çekiyor. Fildişili yıldız, "Çok daha iyi bir şekilde döneceğim" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.