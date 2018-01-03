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'nın oğlu, yaşam mücadelesi veriyor

forması giyen 'nın oğlu Mateo, erken doğum sebebiyle yoğun bakımda

David Silvanın oğlu, yaşam mücadelesi veriyor

'nin başarılı orta saha oyuncusu , erken doğan oğlu Mateo'nun yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

Açıklamayı Twitter hesabından yapan başarılı orta saha oyuncusu, şu sözleri söyledi;

"Son haftalarda kabul ettiğim sevgi ve iyi dilekler için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle durumuma yönelik anlayışları için takım arkadaşlarım, menajerim ve tüm kulübe... Aynı zamanda sizlerle aşırı erken doğan ve her gün sağlık ekibinin desteğiyle savaşmayı sürdüren oğlum Mateo'nun, doğumunu paylaşmak istiyorum"

David Silva'nın Twitter hesabından yaptığı İspanyolca ve İngilizce açıklama;
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 22:15
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