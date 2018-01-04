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Yol Durumu
  1. Orkan Konya yolcusu

'da rota İngiltere

, taraftarları coşturacak bir ismi sonunda gündemine aldı. Asamoah'ın bir geliyorum deyip bir vazgeçmesi, Evra'nın 37 yaşında olması beklentileri düşürürken takımı ve taraftarları ateşleyecek öneri Başkan 'ten geldi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 08:03
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