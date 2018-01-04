Galatasaray, taraftarları coşturacak bir ismi sonunda gündemine aldı. Asamoah'ın bir geliyorum deyip bir vazgeçmesi, Evra'nın 37 yaşında olması beklentileri düşürürken takımı ve taraftarları ateşleyecek öneri Başkan Dursun Özbek'ten geldi.