Galatasaray, taraftarları coşturacak bir ismi sonunda gündemine aldı. Asamoah'ın bir geliyorum deyip bir vazgeçmesi, Evra'nın 37 yaşında olması beklentileri düşürürken takımı ve taraftarları ateşleyecek öneri Başkan Dursun Özbek'ten geldi.
Galatasaray'da rota İngiltere
Etiketler: Dursun Özbek , Daley Blind , Manchester United , Galatasaray
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