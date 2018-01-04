Criscito’da kritik gün!

F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın ısrarla istediği Criscito transferinde bugün önemli gelişmeler yaşanacak. İdari Menajer HasanÇetinkaya, oyuncunun temsilcisi ile İtalya'da görüşecek.
ZENİT'E 2.5 MİLYON EURO Kulübü Zenit'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan sol bek için F.Bahçe, Rus ekibine 2.5 milyon Euro önerecek. 31 yaşındaki oyuncuya da 3 senelik sözleşme ve yıllık 2 milyo Euro teklif edilecek.
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