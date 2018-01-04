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’da kritik gün!

Sarı-Lacivertlilerin sol bek transferindeki ilk hedefi olan için İdari Menajer Hasan Çetinkaya bugün İtalya’da oyuncunun menajeriyle görüşecek. 31 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanacak

Criscito’da kritik gün!
F.Bahçe'de 'ın ısrarla istediği Criscito transferinde bugün önemli gelişmeler yaşanacak. İdari Menajer Hasan Çetinkaya, oyuncunun temsilcisi ile İtalya'da görüşecek.

​ZENİT'E 2.5 MİLYON EURO
KulüZenit'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan sol bek için F.Bahçe, Rus ekibine 2.5 milyon Euro önerecek. 31 yaşındaki oyuncuya da 3 senelik sözleşme ve yıllık 2 milyo Euro teklif edilecek.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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