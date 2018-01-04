Yönetim, Hırvat yıldıza Vodafone Park’ta imzayı attırarak ara transferde ilk bombayı patlattı. Vida sözleşme sonrasında,“ Come to Beşiktaş Mandzukic” diyerek vatandaşını Siyah-Beyazlı takıma transfer olmaya davet etti.
Ve Vida resmen Beşiktaş'ta... Siyah-Beyazlı kulüp daha önce ön protokolimzaladığı Hırvat futbolcuyla 4.5yıllık sözleşme yaptı. Önce AcıbademSports'da sağlık kontrolünden geçen Vida'yadetaylı bir dizi tetkik uygulandı.
ÇOK TEKLİF ALDIM Vida daha sonra VodafonePark'ta Başkan FikretOrman'ında katıldığıimzatörenindekendisini Beşiktaş'a bağlayansözleşmeyi imzaladı. Hırvat futbolcu imzadansonra, "Kiev'le olan sözleşmeminbitmesini taraftar gibi ben de bekledim.
Come To Beşiktaş için bizim beklentimizMario Mandzukic'ti. Hırvatistan MilliTakımı'ndan arkadaşım. Belki ben deMandzukic'e, "Come to Beşiktaş"derim. Birçok teklif aldım ancak Beşiktaş'ıseçmeye çoktan karar veriştim" dedi.
İMZALAR KAĞIDA DEĞİLKALPLERE ATILIR Beşiktaş Başkanı FikretOrman imzatöreninde Vida'yla sarlaşdolaş olarak, "Ailemizehoşgeldin" dedi.FikretOrman, "Bizde imzalarkağıda değil kalplere atılır.Vida çok karakterlibir oyuncu. Kendisinebirçok teklif geldi, Ancak,'Ben Beşiktaş'a söz verdim'dedi. Seneye mutlu birtransferle başladık. Umarımfutbolu bizde bırakır"diye konuştu.
BÜYÜK BİRAİLEYE GELDİM
Yeni transfer Vida çok büyük bir aileye geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Hırvat futbolcu başarı için söz verdi.
BEŞİKTAŞ İÇİNDEVLERİREDDETTİ
Vida Beşiktaş'a gelmek için Milan, Inter, Roma, Werder Bremen, ve Everton'ın teklifini reddetti.
İSMİMİN ANLAMI BİLİYORUM
Vida imza töreninde taraftarı övdü. Beşiktaş taraftarını müthiş olarak yorumlayan Hırvat futbolcu isminin Türkçe ne anlama geldiğini öğrendiğini söyledi.
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