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Come to Mandzukic

Yönetim, Hırvat yıldıza Vodafone Park’ta imzayı attırarak ara transferde ilk bombayı patlattı. Vida sözleşme sonrasında,“ Come to Mandzukic” diyerek vatandaşını Siyah-Beyazlı takıma transfer olmaya davet etti.

Come to Beşiktaş Mandzukic
Ve Vida resmen Beşiktaş'ta... Siyah- Beyazlı kulüp daha önce ön protokol imzaladığı Hırvat futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme yaptı. Önce Acıbadem Sports'da sağlık kontrolünden geçen Vida'ya detaylı bir dizi tetkik uygulandı.

ÇOK TEKLİF ALDIM
Vida daha sonra Vodafone Park'ta Başkan Fikret Orman'ın da katıldığı imza töreninde kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Hırvat futbolcu imzadan sonra, "Kiev'le olan sözleşmemin bitmesini taraftar gibi ben de bekledim.


Come To Beşiktaş için bizim beklentimiz Mario Mandzukic'ti. Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşım. Belki ben de Mandzukic'e, "Come to Beşiktaş" derim. Birçok teklif aldım ancak Beşiktaş seçmeye çoktan karar veriştim" dedi.

İMZALAR KAĞIDA DEĞİL KALPLERE ATILIR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman imza töreninde Vida'yla sarlaş dolaş olarak, "Ailemize hoşgeldin" dedi. Fikret Orman, "Bizde imzalar kağıda değil kalplere atılır. Vida çok karakterli bir oyuncu. Kendisine birçok teklif geldi, Ancak, 'Ben Beşiktaş'a söz verdim' dedi. Seneye mutlu bir transferle başladık. Umarım futbolu bizde bırakır" diye konuştu.

BÜYÜK BİR AİLEYE GELDİM
Yeni transfer Vida çok büyük bir aileye geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Hırvat futbolcu başarı için söz verdi.

BEŞİKTAŞ İÇİN DEVLERİ REDDETTİ
Vida 'a gelmek için Milan, Inter, Roma, Werder Bremen, ve Everton'ın teklifini reddetti.

İSMİMİN ANLAMI BİLİYORUM
Vida imza töreninde taraftarı övdü. Beşiktaş taraftarını müthiş olarak yorumlayan Hırvat futbolcu isminin Türkçe ne anlama geldiğini öğrendiğini söyledi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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