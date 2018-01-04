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Arda& flörtü

Beşiktaş’la anlaşamayan, Galatasaray’da ise Fatih Terim engeline takılan , ’le masaya oturdu. İlk görüşme çok olumlu geçti

Arda&Başakşehir flörtü
Barcelona'dan ayrılması kesinleşen ve bir süredir kendisine takım arayan Arda Turan'la ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın gündemine giren fakat anlaşma sağlayamayan milli futbolcunun Galatasaray'a transferi de Fatih Terim engeline takılmış durumda. İngiltere, İtalya ve İspanya'da yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç alamayan Arda, Başakşehir'le masaya oturdu. Yıldız futbolcunun en yakın arkadaşı olan Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu da transferde devreye girdi. Yapılan ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği öğrenildi.

​GÜMÜŞDAĞ SİNYALİ VERMİŞTİ
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz gün Arda ile ilgili önemli mesajlar vermişti. Gümüşdağ, "Arda'ya huzur lazım" diyerek 'i işaret etmişti.

Bu sezon Barcelona'da hiçbir maçta oynayamayan Arda'nın nereye gideceği merak konusu.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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