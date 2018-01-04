Antalya kampı başladı

Beşiktaş sezonun 2. yarı hazırlıkları için dün Antalya'ya gitti. Siyah-Beyazlı takımda Everton'la anlaşma noktasında olan Cenk Tosun ve Boyko yer almadı. Beşiktaş'ı Antalya'da bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Ardından karayolu ile Belek'e giden Kartal Gloria Sports Arena'da çalışmalarını sürdürecek. BeşiktaşAntalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak. Siyah-Beyazlılar 9 Ocak Salı günü AdoDen Haag ile oynarken 12 Ocak Cuma bu kez Skenderbeu ile karşılaşacak.
VİDA'DAN İLKANTRENMAN Beşiktaş Antalya'ya 1 saatlik yolculuktan sonra ulaştı. Siyah-Beyazlı takım akşam saatlerinde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk idmanını yaptı. Bu arada yeni transfer Vida da idmana katılırken arkadaşlarıyla tanıştı.
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