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başladı

sezonun 2. yarı hazırlıkları için Antalya’ya gitti. Kafilede Cenk Tosun ve Boyko yer almadı. Kartal kamp sırasında 2 özel maç yapacak.

Antalya kampı başladı
Beşiktaş sezonun 2. yarı hazırlıkları için dün Antalya'ya gitti. Siyah-Beyazlı takımda Everton'la anlaşma noktasında olan Cenk Tosun ve Boyko yer almadı. Beşiktaş'ı Antalya'da bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Ardından karayolu ile Belek'e giden Kartal Gloria Sports Arena'da çalışmalarını sürdürecek. nda 2 hazırlık maçı oynayacak. Siyah- Beyazlılar 9 Ocak Salı günü Ado Den Haag ile oynarken 12 Ocak Cuma bu kez Skenderbeu ile karşılaşacak.

'DAN İLK ANTRENMAN
Beşiktaş Antalya'ya 1 saatlik yolculuktan sonra ulaştı. Siyah-Beyazlı takım akşam saatlerinde Teknik Direktör yönetiminde ilk idmanını yaptı. Bu arada yeni transfer Vida da idmana katılırken arkadaşlarıyla tanıştı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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