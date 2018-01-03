 ;
Yol Durumu
  1. Passolig’de rekor kırdılar
  2. Takviyelerle güçleneceğiz

Trabzonlu oyuncuların hatırası

, takımın genç oyuncularıyla ’da bir araya geldi

Trabzonlu oyuncuların İstanbul hatırası
Burak Yılmaz genç oyunculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun ile İstanbul'da bir araya geldi. Boğaz Köprüsü'ne karşı çektikleri fotoğrafı paylaşan oyuncular, birlikte olmaktan keyif aldıklarını vurguladı.
Etiketler: , ,
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar