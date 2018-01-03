Trabzonlu oyuncuların İstanbul hatırası

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Burak Yılmaz genç oyunculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun ile İstanbul'da bir araya geldi. Boğaz Köprüsü'ne karşı çektikleri fotoğrafı paylaşan oyuncular, birlikte olmaktan keyif aldıklarını vurguladı.
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