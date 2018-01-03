Trabzonlu oyuncuların İstanbul hatırası

Burak Yılmaz genç oyunculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun ile İstanbul'da bir araya geldi. Boğaz Köprüsü'ne karşı çektikleri fotoğrafı paylaşan oyuncular, birlikte olmaktan keyif aldıklarını vurguladı.