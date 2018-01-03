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Şampiyonluğa geldim!

’ın anlaştığı Vida dün ’a geldi. Bir grup taraftar tarafından tezahüratlarla karşılanan Hırvat futbolcu, “Şampiyonluk için geldim”dedi. Vida bugün Vodafone Park’ta imzayı atacak

Şampiyonluğa geldim!
Kartal Vida'ya kavuştu... Beşiktaş'ın daha önce ön protokol imzaladığı Hırvat futbolcu dün İstanbul'a geldi. Burada bir grup taraftar tarafından karşılanan Vida, "Beşiktaş'a büyük başarılar yaşamak için geldim. Beşiktaş çok güçlü ve yıldızları olan donanımlı bir takım. Şampiyonluk için buradayım" ifadesini kullandı.

​SAĞLIK KONTROLÜ
Hırvat futbolcu bu sabah önce çeşitli sağlık kontrollerinden geçirilecek. Ardından Vida Vodafone Park'ta saat 11.30'da kendisini Beşiktaşlı yapan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Başkan Fikret Orman'ın da katılacağı tören sonrasında Domagoj Vida akşam saatlerinde Antalya'ya geçerek Siyah-Beyazlılar'ın burada yapacağı devre arası kampına katılacak.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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