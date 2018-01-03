Kartal’ın Antalya kampı başlıyor

Ligin ilk yarısını 4. sırada bitiren Beşiktaşbugün Antalya'da kampa girecek. ZiraatTürkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynananmaçtan sonra tatile çıkacak olan Siyah-Beyazlıfutbolcular 5 günlük iznin ardından bugün NevzatDemir Tesisleri'nde toplanacak. Teknik DirektörŞenol Güneş yönetiminde öğleden sonra özeluçakla Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş kampçalışmalarını sürdüreceği Belek'te kampa girecek.Kartal kamptaki ilk idmanını saat 18.00'te yapacak.Siyah-Beyazlılar burada henüz belirlenmeyen2 takım ile özel karşılaşma oynayacak.
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