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Kartal’ın kampı başlıyor

Kartal’ın Antalya kampı başlıyor
Ligin ilk yarısını 4. sırada bitiren Beşiktaş bugün 'da kampa girecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan maçtan sonra tatile çıkacak olan Siyah-Beyazlı futbolcular 5 günlük iznin ardından bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş kamp çalışmalarını sürdüreceği Belek'te kampa girecek. Kartal kamptaki ilk idmanını saat 18.00'te yapacak. Siyah-Beyazlılar burada henüz belirlenmeyen 2 takım ile özel karşılaşma oynayacak.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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