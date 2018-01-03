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Leipzig, Tolgay’ı yakın takipte

Alman kulübü, ’ın transferi için harekete geçebilir...

Leipzig, Tolgay’ı yakın takipte
BU sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a Almanya'dan talip çıktı... Şampiyonlar Ligi'nde Siyah-Beyazlılar'la aynı grupta yer alan Leipzig'in yıldız futbolcuyu yakın takibe aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Cenk Tosun'un transferi için de bir hamle yapan Leipzig'in sezon sonunda Tolgay'a resmi teklif yapacağı öne sürüldü. Almanlar'ın nasıl bir teklif yapacağı merak konusu.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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