Leipzig, Tolgay’ı yakın takipte

BU sezon özellikle ŞampiyonlarLigi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlı TolgayArslan'a Almanya'dan talip çıktı... Şampiyonlar Ligi'nde Siyah-Beyazlılar'la aynı grupta yer alan Leipzig'in yıldız futbolcuyu yakın takibe aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Cenk Tosun'un transferi için de bir hamle yapan Leipzig'in sezon sonunda Tolgay'a resmi teklif yapacağı öne sürüldü. Almanlar'ın nasıl bir teklif yapacağı merak konusu.
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