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Pektemek’e talip oldu

Pektemek’e Konyaspor talip oldu
Beşiktaş' ta beklenen şansı bir türlü bulamayan Mustafa Pektemek'e bu kez de Konyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Mehmet Özdilek'in Mustafa'yı istemesi üzerine harekete geçen Konyasporlu yöneticilerin resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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