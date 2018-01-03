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Tarihi imza an meselesi

yönetiminin 27 milyon istediği ve en geç yarın anlaşmanın sağlanacağı ifade ediliyor

Tarihi imza an meselesi
Türk futbol tarihine geçecek de geri sayım sürüyor... Cenk Tosun ile her konuda anlaşma sağlayan Everton kulübü, Beşiktaş'la pazarlıklarda son noktaya geldi. Alınan bilgilere göre İngilizler rakamı 23 milyon Euro'ya çıkardı. Ayrıca performansa bağlı 2 milyon Euro da bonus teklif edildi.

TEKLİFTEN MEMNUNLAR AMA...
BEŞİKTAŞ yönetiminin son tekliften oldukça memnun olduğu öğrenildi. Fakat Başkan Fikret Orman'ın 27 milyon Euro'da direttiği ve iki kulüp arasında bugün yeni bir görüşme olacağı belirlendi

ARTIK İMZALAR BEKLENİYOR
İNGİLİZ basını pazarlıkların son noktaya geldiğini ve en geç yarına kadar resmi inlaşmanın yapılacağını yazdı. Eğer Beşiktaş teklifi kabul ederse, Cenk Tosun da tarihe geçecek sözleşmeyi imzalayacak.

EVERTON TARAFTARI HEYECANLI
LİGDE sıkıntılı bir süreçten geçen Everton'da taraftarlar da milli futbolcumuzun transferini dört gözle bekliyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Cenk için "Kurtarıcı" ifadeleri kullanılıyor.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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