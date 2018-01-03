Tarihi imza an meselesi

Türk futbol tarihine geçecek transferde geri sayım sürüyor... Cenk Tosun ile her konuda anlaşma sağlayan Everton kulübü, Beşiktaş'la pazarlıklarda son noktaya geldi. Alınan bilgilere göre İngilizler rakamı 23 milyonEuro'ya çıkardı. Ayrıca performansa bağlı 2 milyon Euro da bonus teklif edildi.
TEKLİFTEN MEMNUNLAR AMA... BEŞİKTAŞ yönetiminin son tekliften oldukça memnun olduğu öğrenildi. Fakat Başkan Fikret Orman'ın 27 milyonEuro'da direttiği ve iki kulüp arasında bugün yeni bir görüşme olacağı belirlendi
ARTIK İMZALAR BEKLENİYOR İNGİLİZ basını pazarlıkların son noktaya geldiğini ve en geç yarına kadar resmi inlaşmanın yapılacağını yazdı. Eğer Beşiktaş teklifi kabul ederse, Cenk Tosun da tarihe geçecek sözleşmeyi imzalayacak.
EVERTON TARAFTARI HEYECANLI LİGDE sıkıntılı bir süreçten geçen Everton'da taraftarlar da milli futbolcumuzun transferini dört gözle bekliyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Cenk için "Kurtarıcı" ifadeleri kullanılıyor.
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