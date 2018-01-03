Criscito'nun eli kulağında

Fenerbahçe'de 2. yarı hazılık kampının başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler sol bek transferi için geri sayıma geçmiş durumda. Fenerbahçeİdari Menajeri HasanÇetinkaya, yarın İtalya'nın Vicenza kentinde Zenit'in İtalyan sol beki Domenico Criscito'nun menajeri Andrea D'Amico ile bir araya gelecek. kritik görüşme Yapılacak görüşmede DomenicoCriscito ile Fenerbahçe'nin istekleri masaya yatırılacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için Zenit'in bu transfere engel olmaması bekleniyor.
MENAJERİNE İLETTİ
Gelen haberlere göre Criscito, Fenerbahçe'yetransfer olmaya oldukçasıcak bakıyor. 31 yaşındakiİtalyan sol bekin menajerine bu isteğiniilettiği belirtiliyor. Inter veGenoa da kendisini istese de Fenrer'inteklifi biraz daha cazip.
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