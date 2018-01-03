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Criscito'nun eli kulağında

, yarın Criscito’nun menajeri Andrea D’Amico ile İtayal ’nın Vicenza kentinde masaya oturacak. İtalyan sol bekin Sarı-Lacivertlileri istediği ve bunu da menajerine ilettiği ifade ediliyor

Criscitonun eli kulağında
Fenerbahçe'de 2. yarı hazılık kampının başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı- Lacivertliler sol bek transferi için geri sayıma geçmiş durumda. Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, yarın İtalya'nın Vicenza kentinde Zenit'in İtalyan sol beki Domenico Criscito'nun menajeri Andrea D'Amico ile bir araya gelecek. kritik görüşme Yapılacak görüşmede Domenico Criscito ile Fenerbahçe'nin istekleri masaya yatırılacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için Zenit'in bu transfere engel olmaması bekleniyor.

MENAJERİNE İLETTİ
Gelen haberlere göre Criscito, Fenerbahçe'ye transfer olmaya oldukça sıcak bakıyor. 31 yaşındaki İtalyan sol bekin menajerine bu isteğini ilettiği belirtiliyor. Inter ve Genoa da kendisini istese de Fenrer'in teklifi biraz daha cazip.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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