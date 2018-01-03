Babel’e izin yok

Beşiktaş Yönetimi'nin Babel için Çin kulüplerinin yaptığı 9 milyon Euro'luk bonservis bedelini kabul etmedi. Cenk'in satılacak olması nedeniyle takımda golcü sıkıntısı yaşanmaması için bu kararın reddedildiği öğrenildi.
PERFORMANSI SÜPER Beşiktaş'ta 23 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmaya kararlı olan yönetimin ancak astronomik bir rakam gelmesi halinde Babel'i göndereceği gelen bilgiler arasında.
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