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Babel’e izin yok

Yönetimi için yapılan 9 milyon Euro’luk transfer teklifini kabul etmedi. Yıldız oyuncu takımda tutulacak

Babel’e izin yok
Beşiktaş Yönetimi'nin Babel için Çin kulüplerinin yaptığı 9 milyon Euro'luk bonservis bedelini kabul etmedi. Cenk'in satılacak olması nedeniyle takımda golcü sıkıntısı yaşanmaması için bu kararın reddedildiği öğrenildi.

PERFORMANSI SÜPER
Beşiktaş'ta 23 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmaya kararlı olan yönetimin ancak astronomik bir rakam gelmesi halinde Babel'i göndereceği gelen bilgiler arasında.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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