Yeni yılda Milli Piyango'nun yeni yıl ikramiyesi 61 milyon liraydı. Yani 13 milyon 407 bin 800 euro.

2.5 YILDA 12 MİLYON EURO KAZANDI

Fenerbahçe'den yılda 4.9 milyon Euro garanti para alan van Persie, 2.5 yılda 12 milyon 250 bin Euro'yu cebine attı.





2 MİLYON EURO MAÇ BAŞI KAZANDI

Ayrıca Hollandalı oyuncu 91 maçta Fenerbahçe forması giydiği için 20 bin Euro'dan toplam 1 milyon 820 bin Euro daha kazandı.

MİLLİ PİYANGO'DAN ÇOK KAZANDI

Yani 2.5 yılda 40 atıp 8 de asist yaparak 14.07 milyon Euro'yu cebe indirdi. TL olarak 64 milyon 15 bin TL.