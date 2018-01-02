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  2. 4 Ocak'ta Criscito zirvesi

, 'dan çok kazandı

'nin takımdan göndermek istediği Robin , sarı-lacivertli kulüpten 2.5 yılda 14 milyon euro kazandı.

Van Persie, Milli Piyangodan çok kazandı

da 'nun yeni yıl ikramiyesi 61 milyon liraydı. Yani 13 milyon 407 bin 800 euro.

2.5 YILDA 12 MİLYON EURO KAZANDI
'den yılda 4.9 milyon Euro garanti para alan , 2.5 yılda 12 milyon 250 bin Euro'yu cebine attı.

2 MİLYON EURO MAÇ BAŞI KAZANDI
Ayrıca Hollandalı oyuncu 91 maçta Fenerbahçe forması giydiği için 20 bin Euro'dan toplam 1 milyon 820 bin Euro daha kazandı.

MİLLİ PİYANGO'DAN ÇOK KAZANDI
Yani 2.5 yılda 40 atıp 8 de asist yaparak 14.07 milyon Euro'yu cebe indirdi. TL olarak 64 milyon 15 bin TL.
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  • 02 Ocak 2018, Salı 10:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ş&#252;kr&#252; baba Şükrü baba

Haram olsun ulan Van Persie denen hain.Ne verdin ki 2 yıldır Fenere de para alıyorsun.Defedin gitsin bu herif be.Yazık fenerin paralarına,

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cevapla 02.01.2018 13:08
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