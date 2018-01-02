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, Vida'ya kavuşuyor

'ın yeni transferi Hırvat Stoper , saat 17'de 'da olacak.

Beşiktaş, Vidaya kavuşuyor

Bugün saat 17.00'de 'na inecek olan , yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.

Hırvat stoper, kontrolden sonra resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde 'ın 'daki devre arası kampına katılacak.

Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.
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  • 02 Ocak 2018, Salı 12:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taner taner

Allah hayırlı etsin Beşiktaşımıza faydalı bir transfer olsun

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cevapla 02.01.2018 16:54
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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