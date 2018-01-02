Bugün saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'na inecek olan Domagoj Vida, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.
Hırvat stoper, kontrolden sonra resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampına katılacak.
Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.
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Allah hayırlı etsin Beşiktaşımıza faydalı bir transfer olsun
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