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Everton'dan  açıklaması

Everton, 'ın golcüsü 'un transferi hakkında açıklama yaptı.

Evertondan Cenk Tosun açıklaması

'ın yıldızı 'u transfer etmek isteyen Everton, beklemeye geçti.

Everton, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un transferi hakkında açıklama yaptı.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Manchester United maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Bence Cenk Tosun'u transfer etmek için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde ne olduğunu göreceğiz.'' dedi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 23:45
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