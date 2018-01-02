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Slimani bombası

Cenk’in yerine yeni bir golcü arayan , Cezayirli futbolcuyu kiralamak istiyor. Yönetim girişimlerini sürdürüyor. Kartal forvet adayları arasında yer alan Gignac ve Larin dışında İslam Slimani'yi de gündemine aldı. Bu oyuncuya Güneş'in de onay verdiği öğrenildi

Slimani bombası
Beşiktaş Cenk Tosun'u Everton'a satmaya hazırlanırken bir yandan da yeni golcü arayışlarını sürdürüyor. Bir süredir Meksika'nın Tigres takımında oynayan Gignac ve Orlando City'nin genç golcüsü Cyle Larin için temaslarını sürdüren yönetimin listesine bu kez de Leicester'da oynayan İslam Slimani girdi.

2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Leicester'da beklenen performansı sergileyemeyen Cezayirli golcünün kiralanması için harekete geçen yönetim bu oyuncuyu yıllık ücretinin yarısı olan 2 milyon Euro'yu ödeyerek kiralamak istiyor.

SPORTİNG'DE 31 GOL KAYDETTİ
İslam Slimani 2013'te Cezayir'in Belouizdad takımından Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a transfer oldu. Burada 31 gol attığı sezonun ardından 30 milyon Euro karşılığında Leicester'ın yolunu tuttu.

BU SEZON LİGDE 4 GOLÜ VAR
Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli futbolcu 4 gol, 1 asist yaptı. Geçen sezon 30 karşılaşmada 9 gol, 4 asistle oynayan golcü oyuncuyu Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği gelen bilgiler arasında.
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