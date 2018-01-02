Slimani bombası

2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Leicester'da beklenen performansı sergileyemeyen Cezayirli golcünün kiralanması için harekete geçen yönetim bu oyuncuyu yıllık ücretinin yarısı olan 2 milyon Euro'yu ödeyerek kiralamak istiyor.
SPORTİNG'DE 31 GOL KAYDETTİ
İslam Slimani 2013'te Cezayir'in Belouizdad takımından Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a transfer oldu. Burada 31 gol attığı sezonun ardından 30 milyon Euro karşılığında Leicester'ın yolunu tuttu.
BU SEZON LİGDE 4 GOLÜ VAR
Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli futbolcu 4 gol, 1 asist yaptı. Geçen sezon 30 karşılaşmada 9 gol, 4 asistle oynayan golcü oyuncuyu Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği gelen bilgiler arasında.
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