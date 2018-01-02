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’da kritik toplantı

Yeni yıl tatili için ABD’ye giden teknik direktör a yarın ’da Başkan ’le bir araya gelecek... Scout ekibinin de yer alacağı zirvede de gelinen son nokta masaya yatırılacak

Florya’da kritik toplantı
Transfer için yoğun bir çalışma içinde olan Galatasaray'da gözler yarınki toplantıya çevrildi. Yeni yıl tatili için ABD'ye giden teknik direktör Fatih Terim yarın Florya'da Başkan Dursun Özbek'le bir araya gelecek. Kritik zirvede scout ekibi de hazır bulunacak. Terim'in geçtiğimiz günlerde verdiği listesi ve görüşmelerde gelinen son nokta bu toplantıda masaya yatırılacak. Bununla beraber scout ekibinin de yeni önerileri 'e sunulacak.

ÜÇ İSİMLE TEMAS KURULDU
Galatasaray yönetimi şu ana kadar Kwadwo Asamoah başta olmak üzere Patrice Evra ve Ezequiuel Lavezzi için girişimlerde bulunmuştu. Yarınki zirvede ayrıca takımdan gönderilmesi düşünülen isimler de görüşülecek. Alınan bilgilere göre Fatih Terim, yedek kaleci Carrasso ve Emrah Başsan'ı kesin olarak gözden çıkardı.

DONK, DE JONG VE TARIK BELİRSİZ
Tecrübeli hocanın Donk, de Jong ve Tarık Çamdal'la ilgili kesin kararını ise vermediği öğrenildi. Bu üç futbolcunun kaderini Antalya kampında gösterecekleri performans belirleyecek.
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