Florya’da kritik toplantı

Yeni yıl tatili için ABD’ye giden teknik direktör Fatih Terima yarın Florya’da Başkan Dursun Özbek’le bir araya gelecek... Scout ekibinin de yer alacağı zirvede transferde gelinen son nokta masaya yatırılacak
Transfer için yoğun bir çalışma içinde olan Galatasaray'da gözler yarınki toplantıya çevrildi. Yeni yıl tatili için ABD'ye giden teknik direktör FatihTerim yarın Florya'da Başkan Dursun Özbek'le bir araya gelecek. Kritik zirvede scout ekibi de hazır bulunacak. Terim'in geçtiğimiz günlerde verdiği transfer listesi ve görüşmelerde gelinen son nokta bu toplantıda masaya yatırılacak. Bununla beraber scout ekibinin de yeni önerileri Fatih Terim'e sunulacak.
ÜÇ İSİMLE TEMAS KURULDU Galatasaray yönetimi şu ana kadar KwadwoAsamoah başta olmak üzere Patrice Evra veEzequiuel Lavezzi için girişimlerde bulunmuştu.Yarınki zirvede ayrıca takımdan gönderilmesidüşünülen isimler de görüşülecek. Alınan bilgileregöre Fatih Terim, yedek kaleci Carrasso veEmrah Başsan'ı kesin olarak gözden çıkardı.
DONK, DE JONG VE TARIK BELİRSİZ
Tecrübeli hocanın Donk, de Jong ve TarıkÇamdal'la ilgili kesin kararını ise vermediği öğrenildi.Bu üç futbolcunun kaderini Antalya kampındagösterecekleri performans belirleyecek.
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