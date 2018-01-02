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Yol Durumu
  1. İşte 2018 model Galatasaray
  2. Salibur için start verildi

'de o isimlerin bileti kesildi



Takıma yeni isimleri katmak adına oyuncuların bazılarıyla yolları ayırmak isteyen 'de, raporunu yön sundu...
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  • 02 Ocak 2018, Salı 19:30
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