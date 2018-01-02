Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Domagoj Vida İstanbul'a geldi. Hırvat futbolcu için yarın 11:30'da Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek.

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, saat 17'de İstanbul'a geldi. Hırvat stoperin imza töreni ise yarın 11:30'da Vodafone Park'ta olacak. Domagoj Vida, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek. Hırvat stoper, kontrolden sonra saat 11:30'da Vodafone Park'ta resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampına katılacak.

Hırvat stoperi Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından çıkan Vida, siyah-beyazlı kulübün temsilcileriyle birlikte kendisi için hazırlanan araca bindi.





Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.







