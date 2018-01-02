 ;
Yol Durumu
  1. Beşiktaş, Vida'ya kavuşuyor
  2. Passolig’de rekor kırdılar

transferinde yeni gelişme



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Kwadwo transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip, sezon sonunu beklemeden Ganalı sol beki takıma katmak isterken, Juventus cephesi 30 yaşındaki futbolcuyu yeni bir alternatif bulmadan bırakmaya niyetli değildi.
Etiketler:
  • 02 Ocak 2018, Salı 19:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar