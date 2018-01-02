Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Kwadwo Asamoah transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Kırmızılı ekip, sezon sonunu beklemeden Ganalı sol beki takıma katmak isterken, Juventus cephesi 30 yaşındaki futbolcuyu yeni bir alternatif bulmadan bırakmaya niyetli değildi.
Asamoah transferinde yeni gelişme
Etiketler: Asamoah
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