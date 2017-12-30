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Stoper fırtınası

Trabzonspor, Doria’nın transferinde büyük mesafe katetti. İtalya’nın takımında forma giyen Rumen stoper ya da Lorenzo Tonelli’den biri ise bonservisiyle alınacak...

Stoper fırtınası
Trabzon'da gündem stoper transferi... Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Bordo-Mavili yönetim, belirlediği 3 isim üzerinde mesaisini sıklaştırdı... Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Brezilyalı stoper Doria'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

DİĞER İKİ ADAY İSE ÇİZME'DE
Dorıa'yı büyük oranda ikna aden Trabzonspor Yönetimi, Çalımbay'ın isteği doğrultusunda ikinci stoper transferini de yapmakta kararlı. Fırtına'nın Doria'dan sonraki stoper adayları forması giyiyor.

YETERİ KADAR OYNAYAMIYOR
Trabzon, Napoli'de oynayan Rumen Milli Takım kaptanı Vlad Chiriches'i transfer etmek için şartlarını zorluyor. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, İtalyan ekibinde yeteri kadar forma giyemediği için ayrılmakta kararlı.

SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
Karadeniz ekibinin bir diğer stoper adayı yine Napoli'de oynayan Lorenzo Tonelli. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Tecrübeli futbolcu, 1 kez İtalyan Milli Takımı'nda oynadı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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