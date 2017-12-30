Stoper fırtınası

Trabzon'dagündem stopertransferi... TeknikDirektör Rıza Çalımbay'ınraporu doğrultusundatransferçalışmalarına hız verenBordo-Mavili yönetim,belirlediği 3 isim üzerindemesaisini sıklaştırdı...Trabzonspor, Fransa'nınMarsilya takımındaforma giyen Brezilyalıstoper Doria'yıkiralık olarak kadrosunakatmak istiyor.
DİĞER İKİ ADAY İSE ÇİZME'DE Dorıa'yı büyük oranda ikna aden TrabzonsporYönetimi,Çalımbay'ın isteği doğrultusunda ikinci stoper transferini de yapmakta kararlı. Fırtına'nın Doria'dan sonraki stoper adayları Napoli forması giyiyor.
YETERİ KADAR OYNAYAMIYOR Trabzon, Napoli'de oynayan Rumen Milli Takım kaptanı Vlad Chiriches'i transfer etmek için şartlarını zorluyor. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, İtalyan ekibinde yeteri kadar forma giyemediği için ayrılmakta kararlı.
SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR Karadeniz ekibinin bir diğer stoper adayı yine Napoli'de oynayan Lorenzo Tonelli.27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Tecrübeli futbolcu, 1 kez İtalyan Milli Takımı'nda oynadı.
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