Bir dönem Arsenal forması da giyen, 2 sezondur Rosenborg'da forma giyen 29 yaşındaki Danimarkalı golcü Nicklas Bendtner İstanbul'a geldi.

Bendtner'in İstanbul'a gelmesi transfer iddialarının artmasına neden oldu. Daha önce; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine giren yıldız forvet Atiker Konyaspor ile göreşecek.

Yeşil-beyazlı yöneticilerin, yapılacak görüşmelerin ardından golcü oyuncunun transferinin netleştirmesi bekleniyor.