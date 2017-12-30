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'un devre arasında kadrosuna katmak istediği Danimarkalı yıldız 'a geldi. 29 yaşındaki forvet Konyaspor ile görüşecek.

Nicklas Bendtner, Konyaspor için İstanbulda

Bir dönem forması da giyen, 2 sezondur Rosenborg'da forma giyen 29 yaşındaki Danimarkalı golcü 'a geldi.

Bendtner'in İstanbul'a gelmesi transfer iddialarının artmasına neden oldu. Daha önce; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine giren yıldız forvet Atiker ile göreşecek.

Yeşil-beyazlı yöneticilerin, yapılacak görüşmelerin ardından golcü oyuncunun transferinin netleştirmesi bekleniyor.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 18:37
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