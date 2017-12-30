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Galatasaray'da şok iddia!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın transferlerinden Tuğba Taşçı'nın hala takım forması giyememesinin nedeni belli oldu.

Galatasarayda şok iddia! Nedeni belli oldu

Galatasaray'ın 15 gün önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 4 aylığına 120 bin TL karşılığında transferettiği 33 yaşındaki Tuğba Taşçı'nın lisans sorununun çözülememesinden kaynaklı forma giyemediği iddia edildi.

İddiaya göre; Galatasaray'da basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal ve genel menajer Ömer Yalçınkaya'nın gözünden kaçan yerli oyuncu kontenjanındaki fazlalıktan kaynaklı bir yerli oyuncu ile yollar ayrılmadan tecrübeli oyuncunun forma giyemeyeceği belirtildi.
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 19:05
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