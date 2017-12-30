Ligin başından beri gösterdiği performans ile sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen ancak uzun süredir yedek kulübesinde oturan Ozan Tufan, sarı-lacivertli camia ile yollarını ayırıyor.
Ligin başından beri gösterdiği performans ile sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen ancak uzun süredir yedek kulübesinde oturan Ozan Tufan, sarı-lacivertli camia ile yollarını ayırıyor.
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