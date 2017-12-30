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  1. Galatasaray'da 3 yolcu

li yıldıza kadro dışı şoku

'de teknik direktör ile yıldızı bir türlü barışmayan kadro dışı bırakılarak devre arası kamp kadrosundan çıkartıldı.

Ligin başından beri gösterdiği performans ile sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen ancak uzun süredir yedek kulübesinde oturan , sarı-lacivertli camia ile yollarını ayırıyor.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 10:26
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