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Lejyonerler sınıfta kaldı

Cengiz, Emre Mor, Hakan ve Enes beklentilerin altında kaldı... Arda hiç forma giyemedi. Sadece alkış topladı

Lejyonerler sınıfta kaldı
Türk futbolunun çok büyük şeyler beklediği lejyoner yıldızlarımız sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı ile tamamladı. Büyük umutlarla transfer olduğu Villarreal'de başarılı olamayan Enes Ünal ardından Levante'ye kiralandı fakat orada da bekleneni veremedi.

10 NUMARAYI GİYDİ AMA...
Başakşehir'den rekor rakama Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder de yıldızların arasında fazla forma şansı bulamadı. Aynı şekilde Celta Vigo'nun Dortmund'tan aldığı Emre Mor da istenilen rakamları yakalayamadı. Hakan Çalhanoğlu 10 numaralı formayı giydiği Milan'da ilk yarının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi.

ÇOLAK GEÇEN SEZONU ARATTI
Teknik direktör Valverde ile yıldızı barışmayan Arda Turan sezonun ilk devresinde hiçbir maçta forma giyemedi. Dortmund'ta Nuri Şahin, Freiburg'da Çağlar Söyüncü vasatın üzerinde bir performans sergiledi. Deportivo'da oynayan Emre Çolak geçen sezonu arattı. Performansı en fazla alkış alan isim ise Yunus Mallı oldu. Yıldız futbolcu Wolfsburg'ta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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