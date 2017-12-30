Lejyonerler sınıfta kaldı

Türk futbolunun çok büyük şeyler beklediği lejyoner yıldızlarımız sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı ile tamamladı. Büyük umutlarla transfer olduğu Villarreal'de başarılı olamayan Enes Ünal ardından Levante'ye kiralandı fakat orada da bekleneni veremedi.



10 NUMARAYI GİYDİ AMA...

Başakşehir'den rekor rakama Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder de yıldızların arasında fazla forma şansı bulamadı. Aynı şekilde Celta Vigo'nun Dortmund'tan aldığı Emre Mor da istenilen rakamları yakalayamadı. Hakan Çalhanoğlu 10 numaralı formayı giydiği Milan'da ilk yarının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi.



ÇOLAK GEÇEN SEZONU ARATTI

Teknik direktör Valverde ile yıldızı barışmayan Arda Turan sezonun ilk devresinde hiçbir maçta forma giyemedi. Dortmund'ta Nuri Şahin, Freiburg'da Çağlar Söyüncü vasatın üzerinde bir performans sergiledi. Deportivo'da oynayan Emre Çolak geçen sezonu arattı. Performansı en fazla alkış alan isim ise Yunus Mallı oldu. Yıldız futbolcu Wolfsburg'ta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.