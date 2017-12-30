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Geleceğe bakıyoruz

, takımın öz güveninin seri galibiyetlerle yerine geldiğini söyledi

Geleceğe bakıyoruz
Rıza Çalımbay, dergisinde yer alan yazısında önemli ifadeler kullandı. Deneyimli hoca, "Son haftalarda topladığımız puanlar herşeyden evvel takımımızın kendine güvenini yükseltmiş durumda. Futbolcularım artık geçmişe değil, geleceğe bakıyor. Ara dönemi iyi bir hazırlık süreci olarak değerlendirebilmek istiyoruz" şeklinde konuştu
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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