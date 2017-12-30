Gaitan’a Kocaman onay!

Gaitan’ı Aykut Kocaman’ın onayladığı ve yönetimin Atletico Madrid kulübü ile masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Fenerbahçe, İspanyol kulübüne kiralama ücreti ile birlikte Arjantinli futbolcuya da aldığı yıllık ücretin yarısını ödemeyi planlıyor
Sezonun 2. yarısına sağ kanat ve sol bek transferi yaparak girmeyi planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen Arjantinli futbolcu Gaitan için teknik diretör Aykut Kocaman'dan onay geldiği bildirildi. Kocaman'ın onayının ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçerek İspanyol kulübü ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
ALDIĞI ÜCRETİN YARISI VERİLECEK FENERBAHÇE Gaitan'ıyarım ya da 1.5sezon için kiralamak istiyor.Yarım sezonlukkiralanması durumundaSarı-Lacivertli yönetimA.Madrid'e kiralamaücreti, Gaitan'ayıllık ücretinin yarısınıverecek.
SATIN ALMA OPSİYONU ZOR... FENERBAHÇE'NİNsatın almaopsiyonunu da almakistediği ancak bununkolay olmadığı dagelen haberler arasında.Gaitan için görüşmeninbirkaç güniçinde gerçekleşmesibekleniyor.
A.MADRİD SICAK BAKIYOR... ATLETICO Madrid'den ayrılmak isteyen Gaitan eski kulübü Boca Juniors'a gitmek istemiş ancak Atletico yönetimi Boca'nın ücretini karşılayamayacağı için buna izin vermemiş, F.Bahçe'yi işaret etmişti.
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