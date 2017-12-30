Yönetimden takıma 1 milyonluk jest!

F.Bahçe'de yönetim Osmanlıspor beraberliği sonrası ligin ilk devresinde oynanacak 6 maçın tamamın kazanılması durumunda futbolculara 1.5 milyon Euro'luk prim dağıtalcağını açıklamıştı. Bu tarihten ligde oynadığı 5 maçını kazanan Sarı-Lacivertliler, ilk yarının son haftasında Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak primi son düzlükte kaybetmişti. Yönetimin buna rağmen takıma jest yapma kararı aldığı ve toplamda 1 milyon Euro'luk prim dağıtma kararı aldığı öğrenildi. Bu kararın alınmasında yönetici Ali Yıldırım'ın önemli rol oynadığı belirtildi.