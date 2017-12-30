Dünyada 306 milyon kişi Ronaldo’yu takipte

Sosyal paylaşım sitelerindeki toplam hayran sayısını 306 milyonun üzerine çıkaran Cristiano Ronaldo, dünyanın en popüler sporcusu olmaya devam ediyor. Ronaldo, aralarında Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira (104 milyon), ABD'li aktör Vin Diesel (100,8 milyon) ve yine aynı ülkenin rap müzisyeni Eminem'i (90 milyon) geçerek Facebook'ta en çok takip edilen ünlü unvanını da korudu. Lionel Messi ise 175 milyonla Ronaldo'yu takip ediyor.
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